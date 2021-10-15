Более 50 экоактивистов задержали на акции протеста у МВД США

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Акция протеста у здания Министерства внутренних дел (МВД) США в Вашингтоне привела в четверг к столкновениям между правоохранителями и экоактивистами, есть пострадавшие. Как пишет газета The Washington Post, задержаны более 50 человек.

По данным издания, десяткам протестующих удалось попасть в здание МВД. Оставшиеся снаружи пытались прорвать полицейский кордон и не дать правоохранителям закрыть дверь в здание. Как подтвердила газете представитель МВД Мелисса Шварц, сотрудники служб безопасности получили "множество травм", один из них доставлен в больницу. Организаторы акции сообщили о задержании 55 человек. По утверждению активистов, полицейские "действовали агрессивно", применяя электрошокеры и дубинки.

Протестующие заявляли, что хотят поговорить с министром внутренних дел США Деб Холанн. Однако в этот день ее не было в Вашингтоне.

Демонстрация у здания МВД стала частью начавшейся в понедельник и рассчитанной на пять дней акции против использования ископаемого топлива. Собирающиеся в американской столице активисты требуют, чтобы администрация США объявила о чрезвычайной ситуации в области климата и прекратила одобрять проекты, предполагающие использование ископаемого топлива. Среди участников акции много представителей коренных народов Америки.