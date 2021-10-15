В московских поликлиниках выписали более 10 млн электронных рецептов с QR-кодом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Врачи в поликлиниках Москвы выписали уже более 10 млн рецептов с QR-кодом с февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Использование QR-кода при получении рецептурных препаратов в аптеке избавляет от необходимости иметь при себе бумажный рецепт, который можно потерять или повредить. Это и просто удобно: у горожан нет необходимости ставить печати на бланках, а QR-код можно в любой момент открыть на экране своего мобильного устройства. Фармацевт просканирует его и увидит в аптечной системе, подключенной к ЕМИАС, всю информацию о выписанных лекарствах. За время работы этого сервиса врачи городских поликлиник выписали уже более 10 млн таких рецептов с QR-кодом", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что благодаря сервису электронных рецептов больше нет риска потерять выписанный бланк. Врач выписывает электронный рецепт и заверяет его квалифицированной электронной подписью. Вместо бумажного рецепта в аптеке достаточно показать QR-код с экрана смартфона.

Для этого пациенту необходимо открыть в своем мобильном устройстве приложение "ЕМИАС.Инфо", далее зайти в электронную медицинскую карту в раздел "Мои рецепты", где отображаются все выписанные действующие рецепты, и выбрав необходимый рецепт, предъявить QR-код фармацевту. Кроме того, если нет возможности воспользоваться телефоном, QR-код льготного рецепта можно распечатать в информационном киоске поликлиники. Сотрудник аптеки в свою очередь отсканирует QR-код и увидит в системе детальную информацию о назначенных препаратах.

Получить лекарства бесплатно по льготному рецепту пациенты могут только в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети "Аптеки столицы", подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы. Приобрести лекарства по рецептам за полную стоимость можно также в сети "Аптеки столицы" и коммерческих аптеках. Полный список аптек, где препараты отпускаются по QR-коду, опубликован на официальном сайте столичного департамента здравоохранения в разделе "Электронный рецепт", а также доступен в информационном киоске в поликлинике.