В Барнауле ликвидировали аварию, оставившую без тепла и воды почти 8,5 тыс. жителей

БАРНАУЛ, 15 октября. /ТАСС/. В Барнауле энергетики завершили работы по ликвидации аварии на теплосети в центре города, из-за которой накануне почти 8,5 тыс. жителей остались без тепла и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии города в пятницу.

"В настоящее время работы по устранению повреждений на теплосетях завершены. Было задействовано 15 человек и 9 единиц техники. Началось заполнение системы отопления. Подачу тепла в социально значимые объекты и жилые дома планируется начать в 14:00 (10:00 мск)", - говорится в сообщении.

В четверг в 12:30 мск было выявлено аварийное повреждение тепловой сети диаметром 700 мм в центре города - на улице Деповская. Под временное отключение отопления и горячего водоснабжения попали 100 многоквартирных домов, 57 частных домов, в которых проживают 8 тыс. 468 жителей, семь школ, шесть детских садов, пять учреждений здравоохранения, ряд административных зданий.

Также накануне с 5:00 мск у жителей двух районов Барнаула отключили теплоснабжение и горячую воду из-за необходимости устранения повреждения на теплосети. Дефекты на трубопроводах 1969 года постройки появились из-за наружной коррозии металла. В 16:00 мск были завершены работы по ликвидации повреждения на теплосети в центре города, из-за которого с утра не было тепла и горячей воды у 9,3 тыс. барнаульцев.

В Барнауле в пятницу днем температура воздуха составляет плюс три градуса.