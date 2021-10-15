Сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Владимира Бурдина выписали из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Состояние одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина улучшилось, его выписали из больницы - он находится в реабилитационном центре. Об этом сообщил ТАСС брат музыканта Тимофей Бурдин.

Ранее на странице артиста в соцсети сообщалось, что Бурдин находится в реанимации с 80-процентным поражением легких, он впал в кому. Позже его брат сообщил, что музыкант пришел в сознание.

"Его <…> выписали и отвезли в хороший реабилитационный центр. Чувствует он себя неплохо, но ходить пока не может, с ним работают специалисты центра", - рассказал Бурдин.

В группе музыканта во "Вконтакте" сообщается, что Бурдин похудел до 36 кг. Дочь артиста Ксения Островских уточнила ТАСС, что ее отец "потихоньку восстанавливается", его состояние улучшается.

Песни Бурдина исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы", "Группа альтернативного попса".