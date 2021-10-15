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На юге Сахалина открыли отреставрированный барельеф Гагарина

Объект стал первым экспонатом будущей экспозиции под открытым небом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия барельефа первого в мире летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина состоялась в пятницу в Невельске на юге Сахалина. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте администрации Невельского городского округа.

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"Сегодня в Невельске состоялось торжественное открытие барельефа. На церемонии открытия присутствовали мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, председатель районного Собрания Иван Насыпайко, а также жители Невельского района", - говорится в посте.

По словам мэра, во время реставрации барельефа у властей появилась идея создать рядом с Невельским историко-краеведческим музеем экспозицию под открытым небом, барельеф Гагарина станет ее первым экспонатом.

В августе в Telegram-каналах появились фотографии снесенного в Невельске памятника Юрию Гагарину. Изображения сопровождались информацией, что на его месте появится автозаправка. Корпорация "Роскосмос" потребовала разъяснений от сахалинских властей и реставрации барельефа, было возбуждено уголовное дело. Реставрация барельефа завершилась в начале сентября.

Теги
РоссияГагарин, Юрий АлексеевичСахалинская область
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