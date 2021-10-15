Большинство жалоб на портал "Наш город" от жителей Москвы касаются неубранных территорий

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 7,2 млн жалоб и обращений поступило в работу органов власти через портал "Наш город" за 10 лет от жителей Москвы, с начала этого года чаще всего жалобы касались неубранных территорий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Всего за 10 лет опубликовано более 7,2 млн обращений. По данным за 2021 год, количество опубликованных сообщений уже достигло 1,1 млн. <...> С начала года в топ-3 тем для обращений вошли неубранная дворовая территория - 84 тыс., сообщения о ямах и провалах на дорогах и тротуарах - свыше 33 тыс., а также неисправность элементов освещения - 51 тыс.", - сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Он отметил, что за первые два года работы портала было опубликовано около 33 тыс. сообщений, а уже с 2018 года в среднем публикуется более 1 млн. сообщений. Ежедневно публикуется более 4 тыс. сообщений. В топ-5 самых комментируемых районов вошли Выхино-Жулебино, Кузьминки, Марьино, Басманный и Гольяново.

По словам специалиста, на текущий момент меньше всего опубликованных сообщений по поселениям ТиНАО в связи с тем, что полностью территория Троицкого и Новомосковского округов стала доступна только в прошлом году. Кроме того, на территории ТиНАО еще не все проблемные темы открыты для комментирования.

"Благодаря активности горожан удалось устранить более 5,2 млн проблем, и еще около 10% общего числа обращений находятся в работе у органов исполнительной власти. За все время благодаря пользователям проекта больше всего проблем было решено по темам: санитарного содержания городской территории и уборки подъездов в многоквартирных домах - более 1,3 млн; ремонт дорожного покрытия, бордюров, люков, ИДН - более 690 тыс.; восстановление освещения в подъездах многоквартирных домов, а также городского освещения во дворах, парках, на дорогах и на территории социальных учреждений - более 470 тыс.", - добавил Пищелко.

Портал "Наш город" - проект, разработанный с целью улучшения качества жизни горожан и облика Москвы через активное участие москвичей в жизни столицы. На портал житель может сообщить о проблемах в содержании городских объектов (некачественной уборке, наличии ям, неисправности освещения и других) и проконтролировать качество устранения проблем городскими службами.