В Красноярском крае восстановят старейший из сохранившихся деревянных храмов

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Церковь Параскевы Пятницы, построенную в средине ХIХ века, старейший из сохранившихся деревянных храмов в Красноярском крае, полностью восстановят в деревне Барабаново Емельяновского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в Instagram в пятницу.

"Есть в крае сооружения, которые мы не имеем права потерять. Одно из них - церковь в деревне Барабаново, наши сибирские Кижи. Больше 150 лет назад строили ее всем миром. Благодаря неравнодушным людям деревянный храм стоит до сих пор, сохранились и старинные росписи. Принято решение восстановить объект", - сообщил Усс.

Губернатор добавил, что краевые средства на это выделили, но размер суммы не уточнил.

Деревянную церковь Параскевы Пятницы построили в 1857 году. В советское время ее передали под склад зерна, а затем забросили. Церковь относится к памятникам архитектуры и считается шедевром деревянного зодчества.