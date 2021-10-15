Около 40 млн деревьев посадили в России осенью в ходе акции "Сохраним лес"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Добровольцы посадили осенью 40 млн деревьев в ходе акции "Сохраним лес", которая продолжается в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр акции.

"С наступлением холодов на большей части страны акция постепенно уйдет на юг. Добровольцы успели посадить уже 40 млн деревьев из 70. В пятницу к акции присоединился Камчатский край - уже 73 регион. 200 саженцев ели появились в одном из старейших питомников региона, в Елизовском лесничестве. В больших объемах здесь не высаживалось ничего больше 10 лет", - говорится в сообщении.

Из Камчатского края эстафету передали Сахалинской области, где мероприятие состоится в субботу. На этой неделе акция продолжается также в Амурской области, Бурятии, Калмыкии, Томской области, на Алтае, в Тверской, Белгородской, Вологодской, Пензенской, Владимирской областях.

Как отметили в пресс-центре, последние высадки в силу климатических условий состоятся на юге страны. К этому моменту планируется высадить 70 млн деревьев. На сегодня наибольший вклад внесли Белгородская область (около 3 млн деревьев), Челябинская область (1,75 млн), Тува (1,69), а также Алтайский край (1,61) и Коми (1,5).

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.