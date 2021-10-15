Чуть более трети жителей Югры обращаются в органы власти через официальные сайты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Только 34% жителей Ханты-Мансийского автономного округа обращаются в органы власти, используя официальные сайты, еще 24% граждан используют паблики в социальных сетях, чтобы сообщить о проблеме или задать вопрос. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Центре управления Югры по итогам социологического исследования.

"Специалисты Центра управления регионом по Югре провели социологическое исследование с целью оценить уровень доверия жителей региона к такому виду общения с чиновниками. Полученные результаты указывают, что жители округа все еще настороженно относятся к возможности решить возникшую проблему с помощью соцсетей. Лишь 24% югорчан используют паблики, чтобы сообщить о проблеме или задать вопрос, и только 34% граждан обращаются в органы власти, используя официальные сайты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жители Югры предпочитают взаимодействовать с властью, используя традиционные способы: обращение по e-mail, запись на личный прием и звонок на горячую линию. Получать новости большинство жителей Югры также предпочитает из проверенных источников: 33% респондентов - в основном мужчины в возрасте 25-37 лет - читают интернет-СМИ, женщины и пенсионеры отдают предпочтение телевидению.

"Однако доверие к работе органов власти в интернете высокое, ровно половина жителей региона подписана на официальные страницы правительства, окружных департаментов и администраций муниципалитетов в социальных сетях и регулярно их посещает", - добавил он.

В опросе приняли участие 663 жителя Югры старше 18 лет. Граждане отвечали, как часто они читают новости в интернете, замечают ли работу органов власти в социальных сетях, как ее оценивают.