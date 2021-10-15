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Российская энергетическая неделя - 2021

Более 150 росгвардейцев обеспечили правопорядок на Российской энергетической неделе

Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 150 росгвардейцев приняли участие в обеспечении правопорядка на Российской энергетической неделе в Москве, которая в пятницу завершила работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления Росгвардии.

"Подразделения Главного управления Росгвардии по Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с полицией обеспечили безопасность международного форума "Российская энергетическая неделя - 2021". Мероприятие в Московском манеже собрало более 10 тыс. участников из 115 стран. Росгвардейцы обследовали объекты форума на предмет антитеррористической защищенности и обеспечивали охрану периметра центрального выставочного зала", - сказал собеседник агентства, отметив, что в обеспечении безопасности приняли участие более 150 росгвардейцев.

По его словам, в результате слаженной работы правоохранителей мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

Российская энергетическая неделя - один из крупнейших по числу участников международных форумов, посвященных топливно-энергетическому комплексу, энергоэффективности и международному сотрудничеству в сфере энергетики. В Москве он проводился уже в четвертый раз.

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РоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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