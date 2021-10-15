Приставы пришли в офис Комитета за гражданские права для выселения сотрудников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФССП Москвы пришли в столичный офис Комитета за гражданские права в Москве для ареста имущества этой организации, а также требуют от ее сотрудников освободить помещение. Об этом ТАСС рассказал руководитель московской ячейки комитета, адвокат Михаил Невелев.

"К нам в офис пришли представители департамента горимущества и судебные приставы. Они арестовывают наше имущество и заявляют, что выселяют нас на основании решения суда", - сказал Невелев, отказавшись от других комментариев. Ранее член правления организации Эдуард Рудык заявил журналистам, что у Комитета за гражданские права есть финансовые долги, однако они реструктуризованы.

Межрегиональная организация Комитет за гражданские права была создана правозащитником Андреем Бабушкиным в 1997 году, она имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Структура ведет активную правозащитную деятельность. В 2021 году заместитель председателя организации Андрей Маяков был осужден на четыре года и восемь месяцев колонии за мошенничество. Вину он не признал и считает свое уголовное дело сфабрикованным.