Эксперт: вводить массовую вакцинацию детей от ковида не стоит еще как минимум год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спешить с массовой вакцинацией детей от коронавирусной инфекции не стоит, вводить ее нужно не ранее чем через год. Также следует более внимательно отнестись к выбору вакцины для детей и изучению ее безопасности и эффективности, сообщил в пятницу врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, несмотря на то, что дельта-штамм более заразен, нет доказательств его более выраженной патогенности в отношении детей. "Ближайший год, я думаю, точно я бы не спешил с вакцинацией детского населения в массовом порядке", - сказал Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Вообще 3-5 лет для исследования [вакцины нужно], чтобы прошло. В зависимости от того, какая платформа [вакцины], как быстро начаты исследования. Но в данный момент, в момент эпидемии <...> все будет зависеть от мутаций [вируса] дальнейших. Если он станет более патогенным для детей, то, естественно, будет резон вакцину эту [применять] в более ранний срок", - сказал он.

Тимаков добавил, что вакцина от коронавируса для детей однозначно нужна, однако она должна пройти полноценные, масштабные и открытые исследования по безопасности и эффективности. Также для детей стоит подобрать "более мягкую вакцину".

"Вводить массовую вакцинацию я считаю в данный момент преступлением, а вот испытывать дополнительные платформы, которые будут более мягкими, <...> - нужно. Не должна быть одна платформа для использования у детей. А с точки зрения эпидемиологии на данную волну это вообще никак не будет воздействовать, потому что у многих детей уже есть иммунитет к коронавирусу", - сказал он.

23 сентября сообщалось, что Минздрав получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков. Позже, 12 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.