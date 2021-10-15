Эксперт заявил, что привитые от ковида после болезни обладают наиболее сильным иммунитетом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Самый хороший уровень защиты от коронавируса наблюдается у тех людей, которые переболели в первые две волны пандемии и сделали в дальнейшем прививку. Об этом сообщил в пятницу врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Научные работы показывают, что те, кто переболели и сделали прививку, у них самые активные вируснейтрализующие антитела и самый хороший уровень защиты от повторных заболеваний. То есть, переболел естественным путем организм, причем в первую-вторую волну, не сейчас, так как тогда коронавирус не обходил еще так сильно наши иммунные пути, иммунитет не маскировался и остались клетки памяти хорошие. А вакцина дотренировывает иммунитет и делает наши иммунные клетки "спецназом" по нейтрализации коронавируса", - рассказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Тимакова, такой процесс можно сравнить с ревакцинацией.

"Это совместимость различных платформ приобретения иммунитета - как разные платформы вакцинации. То есть, естественный иммунитет и вакцинация в данный момент оказались более активными и более сильными", - добавил эксперт. При этом Тимаков отметил, что при болезни COVID-19 затрагивает все органы и системы человека и может привести к тяжелым последствиям.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".