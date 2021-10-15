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Пандемия COVID-19

Эксперт: детям с 7 лет следует носить маски в общественных местах

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что это нужно в период роста заболеваемости

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Детям, начиная со школьного возраста, следует носить маски для того, чтобы обезопасить себя и других от новой коронавирусной инфекции, особенно в период роста заболеваемости. Об этом сообщил в пятницу врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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"Я не вижу [оснований] детям носить маски до 8-летнего возраста, 7-8 лет. С первого класса в общественных местах, да, можно - при условии, что маска подходит под лицо, не является какой-то тряпкой, которая закрывает пол-лица. Да, [это] нужно в период подъема заболеваемости", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 925 176 случаев заражения, выздоровели 6 960 024 человека, умерли 221 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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