Французский суд отклонил иск Навального к "Ив Роше"

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Французский судебный следователь отклонил как необоснованный иск Алексея Навального и его брата Олега к компании "Ив Роше", которую они обвиняли в клевете. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на сведения, полученные от прокуратуры страны.

Прокурор города Ван Максим Антье уточнил в этой связи агентству, что решение было принято 11 октября в соответствии с мнением, высказанным прокуратурой. В тот же день оно было доведено до подателей иска и представителей фирмы "Ив Роше". Адвокаты братьев Навальных сообщили AFP, что намерены подать апелляцию на это решение.

Предварительное расследование было начато прокуратурой города Ван в феврале 2019 года. Сам Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в России в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области.