Врач советует не привитым от ковида и не болевшим делать экспресс-тесты при признаках ОРВИ

"В настоящей ситуации для тех, кто не болел, кто не делал прививки, я бы рекомендовал иметь экспресс-тесты у себя или делать их [где-то]. Потому что, если болезнь распознана на начальных этапах, в первые несколько дней, есть препараты, которые мешают коронавирусной инфекции размножаться у нас в организме и не дают поразить такое большое количество органов", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Тимаков пояснил, что новые штаммы коронавируса научились лучше маскироваться под сезонные инфекции, и пока вирус преодолевает иммунный барьер, "человек не чувствует себя сильно заболевшим, то есть среднестатистический молодой человек с насморком не будет сидеть дома и не пойдет брать больничный лист, тем более лечиться препаратами, которые являются "тяжелыми". За это время возбудитель болезни размножается во всех органах и тканях, и "дней через 8-10, когда наконец-то организм распознает, что у него находится коронавирус", начинается иммунный ответ, который может приводить к цитокиновому шторму, рассказал врач.

"Чем лучше иммунитет, к сожалению, <...> чем сильнее иммунный ответ, тем сильнее этот цитокиновый шторм возникает. А у организма нет другого варианта убрать инфекцию, кроме как нейтрализовать ее этими цитокинами или убить клетку в который она размножается. И представьте себе, за неделю триллионы этих клеток поражены вирусом, и одномоментно начинается их убийство в нашем организме. В итоге человек за три-четыре дня из состояния удовлетворительного переходит в тяжелое, реанимационное", - добавил Тимаков.