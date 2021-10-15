Бесплатные бюро юридической помощи откроются по всей России

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ уже открыло государственные юридические бюро в 30 регионах России, в будущем планируется их создать по всей стране, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя со ссылкой на министра юстиции РФ Константина Чуйченко, который в пятницу находился в городе с рабочей поездкой.

"Мы планируем создать государственные юридические бюро по всей стране. Они уже созданы в 30 регионах. Одно из самых продвинутых и эффективных - в Ульяновске. Механизм прост: делаем реестр тех, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь, уведомляем их о такой возможности и даем координаты, где ее можно получить", - приводит пресс-служба слова Чуйченко.

Уточняется, что для оказания бесплатной юридической помощи выделяется государственное финансирование. Например, в Севастополе это порядка 1 млн рублей в год. Однако губернатор Михаил Развожаев отметил, что этой помощью пользуется слишком небольшое число горожан.

"Есть вопросы к эффективности организации этой работы, так как за прошедшие три года бесплатной юридической помощью воспользовались всего 39 человек, при том что около 35 тыс. севастопольцев имеют право на эту меру поддержки. Внимательно разберусь с вопросом, чтобы понять, где сбой - в недостатке информации о такой возможности или бюрократических сложностях самого механизма оформления услуги", - цитирует его пресс-служба.

Отмечается, что вопрос обсуждался на прошедшем в Севастополе в пятницу совещании главы Минюста с руководством региона и представителями профильных учреждений и организаций. После совещания министр и губернатор Севастополя также обсудили детали оказания бесплатной юридической помощи севастопольцам, в частности, расширение перечня ситуаций и получателей такой поддержки, на двусторонней встрече.