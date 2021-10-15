Подрядчик выполнил ремонт на трассе Атлашево - Марпосад в Чувашии за месяц вместо трех лет

ТАСС, 15 октября. Движение по трассе Атлашево - Марпосад открыли 15 октября в Чувашии после ремонта, работы выполнили за один месяц вместо плановых трех лет благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"15 октября в Чувашии открыли движение по очередному объекту, отремонтированному в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". <…> Срок выполнения работ по контракту - 2021-2023 годы. С запланированным объемом подрядная организация ООО "Воддорстрой" справилась за один месяц", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, выполнить ремонт трассы в рекордно короткие сроки удалось благодаря поступлению дополнительного финансирования из федерального бюджета. "Общий объем финансирования составил 119 млн рублей. Поступившие из федерального бюджета средства в приоритетном порядке направили на ремонт именно этой дороги, поскольку она является социально значимой", - привели в пресс-службе слова главы республики Олега Николаева.

Дорога ведет в село Шоршелы - к малой родине космонавта №3 в СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. В этом же населенном пункте расположен музей легендарного уроженца Чувашии.

В республике только по нацпроекту в 2021 году работы велись на 65 объектах. Из запланированных 116 км фактически завершен ремонт на 109,2 км автодорог, это порядка 95%. С 2017 года по приоритетному проекту, а с 2019 года - по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в республике отремонтировали 533,6 км автомобильных дорог и 643,4 погонных м мостовых сооружений, реконструировали 7,3 км автодорог, построили 62,1 км линий наружного освещения.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.