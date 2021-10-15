В Чувашии открылся слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа

ТАСС, 15 октября. Более 350 студентов из 14 региональных отделений молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" прибыли в Чувашию на XI Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа Pro skills. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"В четырехдневном молодежном форуме принимают участие более 350 бойцов из 14 региональных отделений молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", - отмечается в сообщении.

Приветствие участникам слета направил полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На церемонии открытия к студентам обратился глава Чувашии Олег Николаев. "Вы вовлечены, активны, инициативны, находитесь в постоянном поиске. Именно эти качества нужны для развития современного общества", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Слет студенческих отрядов ПФО проходит в Чувашской Республике благодаря грантовой поддержке Фонда президентских грантов. В 2020 году Чувашское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" стало победителем Фонда президентских грантов и получило грант в размере 2,8 млн рублей на проведение слета.

Чувашское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" - это одна из крупнейших организаций в республике. В 2021 году региональному отделению исполнилось 20 лет. За эти годы в ряды молодежной организации вступили более 55 тыс. студентов. Открыто 24 штаба студенческих отрядов на базе образовательных организаций Чувашии. Они работают по нескольким направлениям, самыми многочисленными являются сервисные и педагогические отряды.

XI Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа продлится по 17 октября. Целью мероприятия является сохранение, развитие и приумножение традиций студенческих отрядов, их творческого и культурного потенциала, обмен опытом, подведение итогов третьего трудового семестра 2021 года. В слете принимают участие ветераны трудового движения и представители Российских студенческих отрядов из Приволжского федерального округа, от каждого региона - 22 человека. Мероприятие включает образовательную и досуговую программы, круглые столы с представителями органов власти, работодателей, встречи с ветеранами движения и конкурсы профессионального мастерства по направлениям деятельности отрядов. По итогам отбора сформируют сборную ПФО, которая представит округ на всероссийских конкурсах профессионального мастерства в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Воронежской области, который пройдет с 14 по 16 ноября.