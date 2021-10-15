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В Чувашии открылся слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа

На проведение мероприятия республика получила президентский грант

ТАСС, 15 октября. Более 350 студентов из 14 региональных отделений молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" прибыли в Чувашию на XI Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа Pro skills. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"В четырехдневном молодежном форуме принимают участие более 350 бойцов из 14 региональных отделений молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", - отмечается в сообщении.

Приветствие участникам слета направил полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На церемонии открытия к студентам обратился глава Чувашии Олег Николаев. "Вы вовлечены, активны, инициативны, находитесь в постоянном поиске. Именно эти качества нужны для развития современного общества", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Слет студенческих отрядов ПФО проходит в Чувашской Республике благодаря грантовой поддержке Фонда президентских грантов. В 2020 году Чувашское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" стало победителем Фонда президентских грантов и получило грант в размере 2,8 млн рублей на проведение слета.

Чувашское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" - это одна из крупнейших организаций в республике. В 2021 году региональному отделению исполнилось 20 лет. За эти годы в ряды молодежной организации вступили более 55 тыс. студентов. Открыто 24 штаба студенческих отрядов на базе образовательных организаций Чувашии. Они работают по нескольким направлениям, самыми многочисленными являются сервисные и педагогические отряды.

XI Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа продлится по 17 октября. Целью мероприятия является сохранение, развитие и приумножение традиций студенческих отрядов, их творческого и культурного потенциала, обмен опытом, подведение итогов третьего трудового семестра 2021 года. В слете принимают участие ветераны трудового движения и представители Российских студенческих отрядов из Приволжского федерального округа, от каждого региона - 22 человека. Мероприятие включает образовательную и досуговую программы, круглые столы с представителями органов власти, работодателей, встречи с ветеранами движения и конкурсы профессионального мастерства по направлениям деятельности отрядов. По итогам отбора сформируют сборную ПФО, которая представит округ на всероссийских конкурсах профессионального мастерства в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Воронежской области, который пройдет с 14 по 16 ноября.

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