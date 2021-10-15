Оверчук: РФ решает вопрос о международном признании своих вакцин от COVID-19 в рамках ВОЗ

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Россия решает вопрос о международном признании своих вакцин от нового коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), тема вакцинации затрагивалась на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне по итогам своей поездки в США.

"По вакцинам мы говорили на заседании Всемирного банка. Естественно, для того, чтобы вакцина признавалась (в США), требуется признание ВОЗ. Как вы знаете, недавно наш министр здравоохранения Михаил Мурашко делал соответствующее заявление на эту тему - этот вопрос решается в рамках ВОЗ", - отметил он.