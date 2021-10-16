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Пандемия COVID-19

На Кипре понизили возрастную планку для приоритетного получения бустерных доз вакцин

Людей в возрасте от 60 лет и старше будут прививать либо в центрах вакцинации без предварительной записи, либо по записи через специальный портал

НИКОСИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Кипра понизили на пять лет возрастную планку для получения приоритетного права привиться бустерной дозой вакцины от коронавируса. Такое решение принял в пятницу кабинет министров островного государства по рекомендации министра здравоохранения Михалиса Хаджипантеласа.

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В официальном сообщении по итогам заседания кабмина отмечается, что "людей в возрасте от 60 лет и старше будут прививать либо в центрах вакцинации без предварительной записи, либо по такой записи через портал вакцинации". Также сказано, что точная дата начала прививок третьим компонентом вакцин для людей указанной возрастной категории "будет объявлена в ближайшие дни".

До сих пор приоритетный возраст для бустерной вакцинации, согласно решению кабмина от 2 сентября, начинался на острове с 65 лет.

В сообщении также говорится, что третья доза будет, независимо от возраста, вводиться людям с тяжелыми хроническими респираторными, сердечно-сосудистыми, неврологическими и эндокринными заболеваниями, включая сахарный диабет, с тяжелыми хроническими болезнями почек и печени, а также с гемоглобинопатией.

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КипрПандемия COVID-19
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