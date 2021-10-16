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Пандемия COVID-19

Премьер Малайзии пригрозил непривитым от COVID-19 лишением части льгот

Исмаил Сабри Якоб призвал граждан как можно скорее пройти вакцинацию

СИНГАПУР, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб заявил, что невакцинированные от коронавирусной инфекции жители скоро лишатся части привилегий. Однако "пока вакцинация не является обязательной", заверил глава правительства, выступая в субботу перед журналистами.

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"Мы призываем всех как можно скорее сделать прививки от коронавируса", - приводит газета The Star слова премьера. "Хотя пока власти не планируют делать иммунизацию обязательной, невакцинированные будут терять многие привилегии", - предупредил Исмаил Сабри.

Как уточнил премьер, "без прививок жителям нельзя посещать кафе, рестораны, общепит, ходить на молитвы в мечети". "Они не смогут ездить в другие города, в том числе посещать родственников во время главных религиозных праздников", - добавил глава правительства.

Уровень вакцинации совершеннолетних жителей Малайзии превысил 90%, после чего власти отменили запрет на поездки между штатами, но только при иммунизации двумя компонентами препаратов от коронавируса. Правительство разрешило привитым жителям выезжать за рубеж.

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МалайзияПандемия COVID-19
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