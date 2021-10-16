В Евангелической церкви ФРГ одобряют решение властей Кельна о призыве к молитве муэдзинами

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Председатель совета Евангелической церкви в Германии (EЦГ) Генрих Бедфорд-Штром поддерживает инициативу властей Кельна, согласно которой призывать мусульман к молитве в городе теперь могут муэдзины. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в субботу интервью газете Mannheimer Morgen.

"Конечно, колокольный звон до сих пор имел другое значение в западной культуре, чем призыв муэдзина, - отметил Бедфорд-Штром. - Но в то же время мы являемся культурой, которая развивается". Именно поэтому, по его мнению, необходимо активизировать межрелигиозный диалог. "То, что здесь проживают мусульмане, что они также исповедуют свою религию, и не только в частных комнатах, для меня является элементом демократического общества", - утверждал председатель совета ЕЦГ.

Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что нельзя забывать и о христианстве. "Сейчас мы находимся в процессе поиска решения относительно того, как повлиять на то, что мусульманам также разрешено исповедовать здесь свою веру", - продолжил Бедфорд-Штром. Однако он предупредил, что это всегда крайне деликатный вопрос, который необходимо прояснять "очень внимательно на месте", поскольку существуют абсолютно разные культуры межрелигиозного диалога.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщала, что в рамках пилотного проекта муэдзины в Кельне теперь могут призывать мусульман к молитве. Причем это касается всех 45 городских мечетей. Таким образом, Кельн стал первым крупным городом Германии, в котором разрешен азан - призыв к всеобщей молитве муэдзином с минарета. Муэдзины Кельна будут призывать к молитвам каждую пятницу с 12:00 (13:00 мск) до 15:00 (16:00 мск) в течение пяти минут.

При этом община мечети должна выбрать контактное лицо, которое будет отвечать на вопросы и рассматривать жалобы жителей. Более того, городским мечетям необходимо подать специальную заявку на получение разрешения для приглашения муэдзинов для азана. До сих пор такого рода запросов не поступало, однако обсуждение инициативы идет полным ходом. В частности, по мнению обер-бургомистра Кельна Генриетты Рекер, данный проект следует воспринимать как выражение жизненного многообразия и мирного сосуществования.

В настоящее время в Германии проживают порядка 5,5 млн мусульман, причем треть из них - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В стране насчитывается около 3 тыс. мечетей, из которых только примерно 1% муэдзинов призывают к молитве через громкоговоритель. Впервые призыв муэдзина к молитве прозвучал в 1985 году в городе Дюрен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Разрешение на это нужно было добиваться в суде.