Видеоэкскурсии на жестовом языке по старейшему храму города создадут в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Цикл видеоэкскурсий на русском жестовом языке по одному из старейших храмов города - собору святого апостола Андрея Первозванного - создадут в Ставрополе при поддержке Фонда президентских грантов. Для создания экскурсий привлекли профессионального сурдопереводчика, сообщила ТАСС в субботу автор проекта Наира Киргуева.

"Это один из старейших соборов Ставрополя, его судьба и история тесно переплетена с историей как самого города, так и всего государства. Экскурсий по Ставрополю с сопровождением на русском жестовом языке не так много. Мы решили начать работу над видеоэкскурсиями по собору, к работе привлекли профессионального сурдопереводчика", - сказала она.

Собор основан в 1847 году, полвека спустя на месте деревянной церкви по проекту ставропольского архитектора Григория Кускова возвели каменный храм, почти во всех деталях повторяющий храм Андреевского скита на горе Афон. Он был украшен кипарисовым позолоченным иконостасом и покрыт росписями, в создании которых участвовал знаменитый осетинский поэт Коста Хетагуров.

В 1930-х годах собор был закрыт, службы в нем возобновили во время немецко-фашистской оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Сегодня на территории собора также находится Ставропольская духовная семинария - старейшая духовная школа на Северном Кавказе. "Цикл видеоэкскурсий включает в себя десять серий, которые будут сняты до конца февраля 2022 года. На сегодняшний день на цифровых платформах опубликованы три первых серии. Также есть договоренность о показе всех десяти серий проекта на региональном телеканале "Свое ТВ" в начале 2022 года", - добавила автор проекта.

Подготовку видеоэкскурсий ведет коллектив автономной некоммерческой организации "Культурно-просветительский центр "Свет Надежды" при поддержке Фонда президентских грантов и по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, переводчиком русского жестового языка выступает один из опытнейших сурдопереводчиков края Ирина Абрамова.