Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 94 тыс. человек

САРАТОВ, 16 октября. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области с начала пандемии превысило 94 тыс., за сутки выявили 393 заразившихся - максимум с начала пандемии, сообщило правительство региона в субботу.

Уточняется, что выздоровели 94 367 человек, в том числе за последние за сутки - 189 человек.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области начало резко расти в конце сентября, рост продолжается практически ежедневно. В связи с этим в области вводят ограничения по коронавирусу, организуют дополнительные койки в ковидных госпиталях.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничена реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях.