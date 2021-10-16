Коэффициент распространения ковида в РФ увеличился до 1,08

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и составил 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне третьего подряд максимума по числу заболевших в стране - за сутки штаб зарегистрировал 33 208 новых случаев заражения.

Коэффициент по-прежнему превышает единицу в девяти из 10 регионов с наибольшим количеством инфицированных. Исключением остается Санкт-Петербург - там показатель равен 0,99, несмотря на максимум по числу заразившихся с 22 января.

В Иркутской области индикатор равен 1,01, в Свердловской - 1,02, в Воронежской - 1,04, в Ростовской - 1,05, в Нижегородской - 1,06, в Подмосковье - 1,08. В Самарской области, где региональные максимумы по количеству новых случаев обновляются уже две недели подряд, коэффициент составил 1,12, в Красноярском крае - 1,13, а в Москве он вырос до 1,2.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.