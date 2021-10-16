В Подмосковье выявили 2 403 заболевших ковидом за сутки

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 403 против 2 110, до 477 525. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число заразившихся оказалось максимальным с 20 июля, следует из данных штаба. Вылечились, по данным штаба, 1 558 человек, за все время выздоровели 412 225.

За сутки в области зарегистрировали шесть смертей. Всего в Подмосковье умерли 8 335 человек, следует из сообщения штаба.