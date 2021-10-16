Число заражений коронавирусом у подростков в Псковской области сократилось на треть

ПСКОВ, 16 октября. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом в Псковской области среди подростков снизилось за неделю на треть после введенного дистанционного обучения. Это позволило снизить социальные контакты детей и прервать цепочку заражений, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям.

"Очень важно, что на прошлой неделе зафиксировано снижение числа новых случаев коронавируса среди школьников. <...> Мы тенденцию переломили благодаря своевременному переводу системы образования на дистант. Это дало нам 9 дней, в течение которых социальная активность детей была максимально снижена. В результате в группе от 7 до 14 лет на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 8%, среди подростков от 15 до 17 лет - на треть", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что с возобновлением очного обучения рост заболеваемости среди школьников будет фиксироваться. "Но пиковых значений уже быть не должно", - уточнил губернатор. На минувшей неделе власти региона отправили на дистанционное обучение школы Пскова, Великих Лук и 11 муниципалитетов, а для пожилых граждан ввели самоизоляцию. С начала текущей недели школьники вернулись в очному обучению.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 53 905, 45 545 человек выздоровели, 839 пациентов умерли. Кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сокращено допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца ноября.

Концерты в учреждениях культуры региона с 11 октября разрешено посещать гражданам по предъявлению соответствующего кода о вакцинации или перенесенном заболевании. С 1 ноября технология QR-кодов в Псковской области будет распространена и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.