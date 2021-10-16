В Киеве сообщили, что Красный Крест отправил в Донбасс 110 тонн гуманитарного груза

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста отправил очередную колонну с гуманитарным грузом на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом в субботу сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ (контрольный пункт въезда - выезда) "Новотроицкое" [в подконтрольной Украине Донецкой области] проехали семь грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что общий вес груза составил 110,2 тонны. Автомобили доставили продуктовые наборы и строительные материалы.

Гуманитарные грузы в Донбасс на регулярной основе доставляются и из России. 14 октября 103-ю партию помощи доставила колонна МЧС РФ. В состав груза общим весом 270 тонн вошли изделия медицинского назначения. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов.