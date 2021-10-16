Власти Франции открыли мемориальную доску в честь убитого год назад учителя истории

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр народного образования, по делам молодежи и спорта Жан-Мишель Бланкер открыли мемориальную доску в честь преподавателя истории Самюэля Пати, который год назад стал жертвой теракта. Прямую трансляцию церемонии из здания министерства образования в субботу вел телеканал BFM.

В церемонии приняли участие родственники учителя, а также другие члены правительства. На доске написаны имя и фамилия убитого преподавателя истории, годы жизни, а также фраза, которая гласит, что Пати "был убит террористом за то, что он преподавал и защищал ценности республики, в том числе свободу слова". В своем выступлении премьер-министр указал, что Пати "служил Республике". Бланкер в свою очередь отметил, что учитель "был прав, когда учил свободе слова".

В субботу памятные мероприятия также пройдут в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, где работал учитель. Власти Парижа также назовут его именем сквер возле Сорбонны. Согласно информации BFM, семью преподавателя примет президент Франции Эмманюэль Макрон. В пятницу память Пати почтили в школах Франции, проведя минуты молчания и специальные занятия.

16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати показал ученикам ряд материалов, в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, уже становившиеся поводом для террористических нападений во Франции.