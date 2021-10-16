Минздрав уполномочен утверждать рекомендации по послесменной реабилитации работников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ наделило Минздрав полномочиями по утверждению методических рекомендаций по проведению послесменной реабилитации, порядка проведения обязательных предварительных медосмотров некоторых категорий работников. Решение принято на заседании правительства 14 октября и опубликовано в субботу.

"Проектом постановления предлагается утвердить новые полномочия Минздрава России по утверждению методических рекомендаций по проведению послесменной реабилитации работников, занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), включающих показания к послесменной реабилитации, ее продолжительность, перечень категорий работников, подлежащих послесменной реабилитации, рекомендуемые порядок и условия проведения послесменной реабилитации; порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров и обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников", - говорится в тексте решений.

Кроме того, Минздрав также может утверждать форму медзаключений о наличии или отсутствии у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению самоходными машинами, а также порядок обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ, и прибывших с указанными лицами членов их семей.