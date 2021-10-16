Голикова: смертность от ковида в Подмосковье снижается, несмотря на рост заболеваемости

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Смертность от коронавирусной инфекции в Московской области снижается даже с учетом роста заболеваемости. Об этом сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала " Россия-24" .

"Если мы посмотрим данные по заболеваемости по Московской области ежесуточные и данные по смертности, то мы увидим, что, несмотря на рост заболеваемости, смертность по Московской области снижается", - сказала она.

Голикова также рассказала о запуске тепловой карты по эпидемиологической ситуации в регионах на сайте стопкоронавирус.рф и обратила отдельное внимание на данные по Подмосковью, где коллективный иммунитет составляет 64%. "Вакцинация населения помогает решить самый сложный вопрос, который связан с пандемией - это преодоление негативного тренда по смертности населения" - отметила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 240,1 млн человек, около 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 958 384 случая заражения, выздоровели 6 981 907 человек, умерли 222 315. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.