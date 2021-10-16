Почти весь Сухум вторые сутки остается без водоснабжения

СУХУМ, 16 октября. /ТАСС/. Большая часть Сухума с населением около 60 тыс. человек с ночи пятницы остается без питьевой воды из-за аварии на водопроводе.

Сухумский водоканал в четверг предупредил жителей столицы об отключении воды с 00:00 до 22:00 мск пятницы в связи с прорывом трубы на улице 4 марта.

"Воду подать населению в обещанное время не удалось из-за слишком большого объема работы. Ремонтные работы не прекращались с ночи 15 октября. Поскольку в водопроводную трубу поступал большой объем воды, понадобилось больше времени, чтобы запаять дыры. В результате без воды пока остаются жители улиц Эшба, Адыгейская, Старого поселка, района "Колос", вокзала, Нового микрорайона, районы ВИЭМ, Маяк, Турбазы, рынок, центральная и нагорная части города", - сообщили журналистам в жилищно-коммунальном управлении администрации Сухума.

Отмечено, что ремонт близится к завершению, вода поступит в дома в субботу.