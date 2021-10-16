В районе сухогруза, застрявшего на камнях в Болгарии, зафиксировали загрязнение моря

СОФИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Сухогруз Vera SU, застрявший на камнях в районе заповедника "Яйлата" на северном побережье Болгарии, загрязняет окружающую акваторию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов страны.

"В районе застрявшего судна отмечена опалесценция поверхности моря и запах нефтепродуктов, уровень азота в воде в три раза превышает предыдущие показатели", - говорится в сообщении.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель у побережья Болгарии. При ударе носовая часть судна, которое шло на скорости около семи узлов, получила серьезные повреждения. Никто из девяти членов экипажа не пострадал. На борту находится около 3 тыс. тонн азотных удобрений. Попытки разгрузить судно и снять его с камней успехом не увенчались. Машинное отделение сухогруза заполнено водой, а в корпусе отмечены многочисленные пробоины.

Болгарский суд оставил под арестом капитана и второго помощника сухогруза, которых прокуратура обвинила в аварии, причинении существенного повреждения чужому имуществу и создании ситуации, угрожающей жизни других граждан. На освобождение судна техническое правительство Болгарии выделило 3 млн левов (около €1,5 млн), однако начало операции заморожено из-за неблагоприятных метеоусловий.