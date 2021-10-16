Отделение роддома в Чите перевели в моностационар для пациентов с COVID-19

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края с субботы перепрофилировало гинекологическое отделение городского роддома в Чите в моностационар на 110 коек для пациентов коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Вопрос о развертывании дополнительного коечного фонда на базе гинекологического отделения мы рассматривали давно. С сегодняшнего дня в отделении начнется прием пациентов, заболевших опасным вирусом. Новый моностационар будет рассчитан на 110 дополнительных коек, здесь будут проходить лечение пациенты, у которых имеется подтвержденный диагноз COVID-19 в легкой форме и при среднетяжелом течении заболевания", - приводятся в сообщении слова и. о. министра здравоохранения региона Оксаны Немакиной.

Среди приоритетных пациентов моностационара будут беременные женщины, при этом по гинекологическому профилю нагрузку заберут прочие медучреждения города.

Заболеваемость коронавирусом в очередной раз начала расти в Забайкалье с конца сентября. Так, за последние сутки врачи зафиксировали 262 новых случая заражения, число заболевших за все время достигло 72 549. Выписаны 62 610 человек, 1 505 пациентов умерли. В тяжелом состоянии находятся 148 человек, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из-за высокой заболеваемости в регионе запретили банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы и дискотеки.

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 336 тыс. жителей. Всего региональное правительство планирует вакцинировать не менее 80% взрослого населения, это порядка 633 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников десяти направлений социальной сферы. Рассматривается вопрос о введении для посетителей ресторанов и кафе QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса.