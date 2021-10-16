В петербургских университетах откроются шесть научных лабораторий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Шесть новых научных лабораторий появятся в нескольких ведущих университетах Петербурга в рамках конкурса Министерства науки и высшего образования РФ. На создание лабораторий из федерального бюджета петербургским учебным заведениям выделено 90 млн рублей, рассказали журналистам в субботу в пресс-службе Смольного.

"В университете ИТМО откроются "Лаборатория композитного искусственного интеллекта" и "Лаборатория интеллектуальных технологий в инфохимии". В ЛЭТИ - "Мобильные интеллектуальные системы" и "Лаборатория фундаментальных основ построения интеллектуальных систем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в Политехническом университете Петра Великого будет создана лаборатория "Цифровое моделирование индустриальных систем". В Институте проблем машиноведения Российской академии наук - лаборатория "Адаптивное и интеллектуальное управление сетевыми и распределенными системами".

Все победители конкурса из Санкт-Петербурга являются участниками ассоциации "Искусственный интеллект в промышленности". Лабораториями будут руководить молодые люди до 39 лет. Большую часть коллективов также составит молодежь. С победой вузы поздравил губернатор города Александр Беглов, он отметил, что лаборатории еще больше укрепят лидирующие позиции учебных заведений.

"Все больше петербургских вузов проводят исследования в области искусственного интеллекта. Это очень перспективное направление. Поддержка Минобрнауки поможет вузам, которые выиграли конкурс, укрепить лидерство в этой области", - сказал он.