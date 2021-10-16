Макрон почтил память жертв полицейской расправы над алжирскими мигрантами в 1961 году

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память жертв полицейской операции против алжирских манифестантов 17 октября 1961 года. Об этом в субботу сообщили в Елисейском дворце.

Как отметили в администрации, "в 60-ю годовщину трагедии, президент республики побывал на мосту Безон близ Нантерра", который стал 17 октября 1961 года местом кровавой трагедии. "В присутствии родственников жертв той трагедии <...> он почтил память погибших манифестантов", - указали в Елисейском дворце. "Он признал факты, заявив, что совершенные тогда преступления под руководством [начальника полиции Парижа] Мориса Папона не имеют оправдания", - подчеркнули в администрации.

В Елисейском дворце считают, что "Франция признает свою ответственность". "Это ее долг по отношению к тем, кому причинила ущерб война в Алжире", - указали в администрации.

Как напоминают французские историки, 17 октября 1961 года на манифестацию выходцев из Алжира полиция ответила насилием. От рук стражей порядка погибли несколько десятков человек, чьи тела были сброшены в Сену. Многие семьи так и не нашли останки своих родных. Причиной манифестации тогда стали жесткие репрессии французских властей против участников войны за независимость в Алжире. Переговоры между французским правительством и алжирским Фронтом национального освобождения привели к подписанию Эвианских соглашений в марте 1962 года о прекращении войны, которая продолжалась до этого восемь лет.

Макрон стал первым президентом Франции, который воздал почести жертвам той полицейской расправы.