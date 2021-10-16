В Словении впервые прошло мероприятие в честь погибших партизан и советских воинов

НОВА-ГОРИЦА /Словения/, 16 октября. /ТАСС/. Церковная католическая служба и концерт в память о погибших во время Второй мировой войны на территории нынешней Словении словенских партизан и советских солдат прошли в базилике Марии Светогорской рядом с городом Нова-Горица в приморском регионе страны. Как сообщает корреспондент ТАСС в субботу, это мероприятие прошло впервые, так как до этого времени каждый год проходила только церковная служба в память о погибших воинах, боровшихся с фашизмом.

На мероприятии присутствовали ветераны партизанского движения времен Второй мировой войны, а также местные жители. Настоятель храма Марии Светогорской Богдан Кнавс выразил желание организовать на территории базилики выставку, посвященную советским солдатам, принимавшим участие в войне, и провести в их честь концерт.