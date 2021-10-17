Самый молодой дворец Московского Кремля празднует 60-летие

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Государственный Кремлевский дворец, в советские годы носивший название Кремлевский дворец съездов, отмечает 17 октября 60 лет с момента открытия. Однако праздновать день рождения самый молодой кремлевский дворец планирует позже - большой праздничный концерт запланировали на 15 декабря, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

"За свою историю Кремлевский дворец много раз становился свидетелем важных событий из жизни нашей страны. В его залах проводились съезды КПСС, первые съезды народных депутатов, именно в стенах Кремлевского дворца принял присягу первый президент России", - отметил в беседе с ТАСС управляющий делами президента России Александр Колпаков. Он обратил внимание на то, что уже много лет в Государственном кремлевском дворце проходят и другие мероприятия: концерты звезд отечественной и зарубежной эстрады, масштабные театральные постановки и ставшие традиционными ежегодные выпускные балы и "Кремлевские елки".

По мнению управляющего делами президента России, с приходом на должность руководителя Государственного кремлевского дворца Петра Шаболтая 20 лет назад "Кремлевский дворец из места для проведения в основном массовых социально-политических мероприятий стал многофункциональной концертной площадкой с разнообразным репертуаром". "Сегодня дворец встал в один ряд с прославленными залами мира", - подчеркнул Колпаков. Он заверил, что управление делами президента "высоко оценивает деятельность коллектива и руководства дворца и намерено и впредь оказывать всестороннюю поддержку его дальнейшему развитию".

История Государственного кремлевского дворца

Проект постройки нового дворца в Кремле удалось осуществить при активном участии на тот момент первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Это здание потребовалось прежде всего для массовых социально-политических мероприятий. В закрытом конкурсе на создание проекта здания из 12 вариантов победило предложение авторского коллектива под руководством главного архитектора Москвы Михаила Посохина.

В первоначальном варианте зал был рассчитан на 4 тыс. мест. Однако Хрущев, познакомившийся с планами Пекина открыть Дворец съездов на 10 тыс. мест, рассказал о китайских масштабах Посохину. В итоге решили не только увеличить зал заседаний до 6 тыс. мест, но и спроектировать банкетный зал максимальной вместимости. Добавили еще один уровень со стороны Арсенала и несколько этажей под землей, чтобы разместить увеличившиеся зрительские гардеробы. Многие идеи элементов архитектуры привезли тогда из-за рубежа. Например, интерьер зала заседаний ООН в Нью-Йорке, облицованный модной по тем временам деревянной рейкой, практически "импортировали" в Кремль.

Много споров вызывала и разработка архитектурного решения фасадов, рассматривалось множество вариантов. Но поэтапно сформировался силуэт с простыми, геометрически чистыми архитектурными формами. Дворец построили в рекордные сроки - за 16 месяцев. Снаружи здание отделали белым уральским мрамором, золотистым анодированным алюминием и стеклом, а внутри - красным карбахтинским гранитом, мрамором коелга и узорчатым бакинским туфом. В отделке стен и наборных паркетах использовали ясень, дуб, бук, тихоокеанский орех и граб.

В этих интерьерах проходили партийные и профсоюзные форумы 1960-1980-х годов, XXII-XXVII съезды КПСС. Однако одновременно Кремлевский дворец был и театрально-концертной площадкой, отданной в распоряжение Большого театра в качестве второй сцены. Здесь шли не только оперные и балетные спектакли театра, но и выступления других коллективов. В 1990 году хореографом, народный артист России Андрей Петров создал театр "Кремлевский балет".

В 1992 году Кремлевский дворец съездов преобразовали в Государственный кремлевский дворец, сейчас он находится в ведении Управления делами президента России. После комплексной модернизации звукового и светового оборудования, проведенной в 2013 году, зрительный зал Дворца, по оценке специалистов, вошел в число лучших в мире.

Сейчас большинство мероприятий в Государственном кремлевском дворце проходит в формате COVID-free: вместе с билетом нужно иметь паспорт с соответствующим ему QR-кодом, свидетельствующим либо о прививке от коронавируса, либо о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев, либо об отрицательном ПЦР-тесте, сданным не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.