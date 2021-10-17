Вокалист группы Motley Crue сломал ребра во время падения со сцены на концерте

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Солист известной американской группы Motley Crue Винс Нил получил травму в пятницу вечером на фестивале в штате Теннесси. Как сообщает телеканал CNN, музыкант упал со сцены на концерте.

Согласно распространенному одним из поклонников видео, Нил во время исполнения композиции повернулся с гитарой и проделал несколько шагов в сторону, прежде чем упасть.

Как сообщил зрителям басист Дейна Страм, вокалист "упал и сломал ребра". По словам Страма, пострадавший после падения некоторое время не мог дышать.