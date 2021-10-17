Григоренко заявил, что Курилам для развития туризма нужны инфраструктура и пиар

ИТУРУП /Курильские острова/, 17 октября. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего количества туристов, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп с проверкой исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

"Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике", - сказал он.

Григоренко добавил, что уже обсудил это с местными властями.