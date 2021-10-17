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Школу в селе Рейдово на Курилах планируют сдать к концу ноября

Строительно-монтажные работы завершили более чем на 90%

ИТУРУП, 17 октября. /ТАСС/. Средняя образовательная школа села Рейдово на острове Итуруп будет готова к концу ноября 2021 года. Об этом доложил представитель застройщика, начальник производственно-технического отдела АО "Гидрострой" Илья Шатов заместителям председателя правительства России Дмитрию Григоренко и Марату Хуснуллину в рамках их рабочей поездки на Итуруп с проверкой исполнения поручений премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Сдача объекта намечена на 27 ноября", - сказал он.

Строительно-монтажные работы завершили более чем на 90%, осуществляется монтаж мебели и оборудования. При школе уже готовы спортивные площадки для футбола и баскетбола, стадион с безопасным покрытием для бега, зона для прыжков в длину, турники и другое оборудование для занятий спортом на свежем воздухе.

Для детей младших классов имеются отдельные уличные площадки для прогулок, предусмотрели также помещение с кроватями, где дети из группы продленного дня смогут отдохнуть. Планируется, что Рейдовскую школу оснастят лифтовым оборудованием, видеонаблюдением внутри и снаружи здания.

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