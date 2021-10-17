Работники транспорта Гаити планируют забастовку из-за проблем с безопасностью в стране

ГАВАНА, 17 октября. /ТАСС/. Профсоюзы работников общественного транспорта Гаити планируют общенациональную бессрочную забастовку из-за роста насилия в отношении водителей и ситуации с безопасностью в стране в целом. Об этом в субботу сообщает новостной портал HaitiLibre .

По словам организаторов, акция направлена на то, чтобы заставить власти исполнять свои обязанности по защите граждан, которые в последние месяцы подвергаются нападениям вооруженных банд, а также "могут быть похищены независимо от их социального происхождения". Профсоюзы призывают водителей не выходить на работу с понедельника.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.