Губернатор Вологодской области ожидает до 250 тыс. туристов на Новый год

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 250 тыс.туристов и экскурсантов ожидают на Новый год в Вологодской области, как и в 2020 году. В регионе полностью готовы к приему гостей и по инфраструктуре, и организационно, рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы объективно оцениваем ситуацию, если в допандемийный год у нас поток туристов и экскурсантов, которые приезжали на Вологодчину, составлял более 3 млн человек в год, то в прошлый пандемийный год - 2 млн, падение [турпотока] ровно на 35%. С введением новых ограничений, я думаю, мы сумеем сохранить уровень 2020 года, то есть 2 млн туристов и экскурсантов. Ожидаем, что примем в новогодние праздники порядка 250 тыс., максимум - 280 тыс. туристов из других регионов Российской Федерации, как и в 2020 пандемийном году, хотя мы могли бы принять от 300 до 500 тыс. туристов, как только будут сняты вообще все ограничения", - рассказал губернатор.

Как отметил руководитель региона, Вологодская область имеет колоссальный опыт приема организованных и неорганизованных групп туристов в период пандемии, предыдущие новогодние праздники также проводились в режиме введенных Роспотребнадзором ограничений. "На сегодня никаких ограничений нет для тех, кто переболел и тех, у кого есть прививки. Те, кто не переболел и у кого нет прививки, могут брать ПЦР-тест и приезжать, спокойно посещать мероприятия, нужно просто иметь при себе необходимый пакет документов <…>. Я не вижу здесь причин отказа для людей, которые хотели бы путешествовать по стране - привиться и спокойно путешествовать, никаких ограничений нет. Все считают, что вот все закрыли, локдаун, бизнесы рухнули - но ничего не рухнуло. Можно посещать рестораны, кафе, проводить мероприятия, но ты привейся или справку принеси о том, что ты переболел, или сделай ПЦР-тест, и - пожалуйста. Никакого локдауна в Вологодской области нет и не будет, надеюсь", - подчеркнул Кувшинников.

Основные объекты и направления

По его словам, область готова и по инфраструктуре. Готовится уже полюбившийся гостям и местным жителям проект "Рождественская сказка в Вологде", мероприятия запланированы с 30 декабря по 8 января, гостям предложат окунуться в атмосферу зимней сказки, прогуляться по Вологодскому Кремлю, восхититься мощью Софийского Собора, посмотреть новогоднее убранство города. Разнообразные тематические площадки запланированы в усадьбе Брянчаниновых, центре развлечений YES в Стризнево, Ботаническом саду, Вологодской Слободе, этнографическом музее "Семенково" близ Вологды.

В регионе ожидают, что лидерами по общему количеству посетителей станут Великоустюгский район, Вологда, Вологодский, Кирилловский, Тотемский районы, Череповец. Самые посещаемые объекты в новогодние каникулы - это вотчина Деда Мороза, его Дом моды в Великом Устюге, Музей новогодней и рождественской игрушки. Это также Кирилло-Белозерский музей-заповедник, объекты показа в старинных городах Тотьма, Вытегра, Великий Устюг, объекты промышленного туризма в Череповце и многие другие. "К примеру, база отдыха "Y.E.S" - суперсовременная с огромным аквапарком и с горнолыжным курортом, который является такой точкой притяжения и по количеству туристов уже начинает вплотную подбираться к Кирилло-Белозерскому монастырю. Все объекты будут работать строго в соответствии с постановлением главного санитарного врача с соблюдением всех санитарных норм и правил", - отметил губернатор.

Основные туристские потоки традиционно ожидают из Ярославской, Кировской, Костромской, Архангельской, Нижегородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Коми, Екатеринбурга.

По итогам рабочих встреч губернатора с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрием Пеговым достигли договоренности об организации всесезонного курсирования поездов выходного дня по маршруту Москва - Великий Устюг - Вологда - Москва и Санкт-Петербург - Вологда - Великий Устюг - Санкт-Петербург.

Первый туристический поезд Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва запустят 4 ноября 2021 года. С 19 ноября и в течение ноября - декабря турпоезд будет курсировать каждую пятницу из Москвы по маршруту Великий Устюг - Кострома - Москва. В январе эти поезда отправятся из Москвы 2 и 6 числа, в феврале - 18 и 25.

Как отметил глава региона, туристы будут приезжать в Великий Устюг в гости к Деду Морозу, а затем - в Кострому, к его внучке Снегурочке. Если турпоезда будут востребованы, организаторы проработают соответствующие маршруты и из Санкт-Петербурга.