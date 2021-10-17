В Пермском крае за сутки выявили 594 заразившихся коронавирусом

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Почти 600 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Пермском крае, что стало очередным максимальным показателем с начала пандемии. Общее число инфицированных превысило 110 тыс., сообщило в воскресенье региональное управление Роспотребнадзора.

"На 17 октября выявлено 110 763 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за последние сутки - 594", - говорится в сообщении.

При этом больше половины случаев заражения коронавирусом медики выявили в Перми - 57,5 тыс. Показатель заболеваемости составил 4 261,3 на 100 тыс. населения, регион занимает 57 место среди субъектов РФ.

Уточняется, что план по вакцинации в регионе выполнен на 53%. От коронавируса привились около 33% от всего взрослого населения Пермского края, одним компонентом - чуть более 815 тыс. человек, двумя - 653 тыс. человек.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также пожилых людей. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.