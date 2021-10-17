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Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Президент РФ отметил, что работники дорожного хозяйства вносят значительный вклад в развитие страны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие экономики страны. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнерства", - говорится в тексте поздравления.

Президент подчеркнул, что за последний год были введены в строй стратегически важные объекты, такие как Крымский мост, трассы "Нева" и "Таврида", ЦКАД в Подмосковье. "На повестке - не менее амбициозные проекты, которые соединят города и территории страны современными, безопасными магистралями", - отметил глава государства.

Кроме того, Путин напомнил о необходимости модернизировать существующие транспортные коридоры, повышать качество региональных и местных автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы этой работы, которая имеет большое значение для граждан страны, бизнеса, а также развития отечественной экономики и социальной сферы.

Президент пожелал работникам отрасли успехов в решении поставленных задач, здоровья и всего самого доброго.

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