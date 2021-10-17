Путин призвал регионы внедрять аналоги московского портала "Наш город"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и пользователей столичного портала "Наш город" с десятилетием со дня создания сервиса, отметив, что важно, чтобы опыт внедрения таких решений перенимали и другие регионы РФ. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Все прошедшие годы москвичи активно участвуют в жизни нашей столицы, поддерживают конструктивный диалог с властью для эффективного устранения недочетов и нарушений - без лишних бюрократических процедур и проволочек. И потому важно, чтобы и другие регионы широко внедряли у себя столь удобные, современные сервисы", - говорится в телеграмме.

Президент РФ отметил, что портал "Наш город" "стал первым в России электронным сервисом, обеспечивающим грамотное и оперативное решение городских проблем, связанных с благоустройством территорий, ремонтом домов и дорог, совершенствованием социальной, транспортной инфраструктуры".

Президент пожелал работникам и пользователям портала успехов и всего наилучшего.