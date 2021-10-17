Эксперт: состояние "киноэкипажа" после полета на МКС лучше, чем прогнозировалось

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Состояние членов киноэкипажа, находившегося 12 дней на Международной космической станции (МКС) для съемок фильма "Вызов", лучше, чем прогнозировалось. Об этом заявил советник руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вячеслав Рогожников в эфире Первого канала.

"Я прогнозировал более худший вариант. <...> В среднем у нас уходит восемь-девять лет на подготовку профессионального космонавта, и то мы имеем эти нарушения. Я думал, что у наших космонавтов будут нарушения более существенные. Практически они перенесли очень хорошо невесомость", - сказал он.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск в воскресенье. Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в "Твиттере", актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".