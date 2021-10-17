МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Дорожный производственно-хозяйственный комплекс занимает особое место в национальной экономике, способствует развитию отраслей, повышению инвестиционной и туристической привлекательности регионов. Полтора миллиона километров трасс от Калининграда до Владивостока объединяют нашу большую страну, обеспечивают транспортное сообщение между городами и поселками, доставку самых разных грузов, комфортное передвижение миллионов наших граждан", - приводятся в сообщении слова премьер-министра.

Мишустин отметил большой труд и компетентность работников дорожного хозяйства. "Благодаря вам в стране развивается дорожная сеть, строятся новые дороги, мосты, тоннели и транспортные развязки, отвечающие современным нормам и требованиям. Вы делаете все для улучшения технического состояния и расширения пропускной способности автомагистралей", - добавил председатель правительства. Он также подчеркнул важность применения в этой сфере высоких технологий, интеллектуальных и беспилотных систем, инновационных материалов и современной техники, что помогает повышать эксплуатационные качества российских дорог и обеспечивать безопасность водителей и пассажиров. Мишустин пожелал работникам отрасли трудовых успехов и достижений.

Дорожное хозяйство России включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на них. В дорожную отрасль входят более 3,5 тыс. учреждений и предприятий, которые заняты проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автодорог и сооружений, а также изготовлением, ремонтом дорожной техники. По данным Министерства транспорта РФ, в крупных и средних организациях, эксплуатирующих автодороги и дорожные сооружения, работают 123,8 тыс. человек. На конец 2020 года протяженность дорожной сети общего пользования в России составляла 1 млн 553,7 тыс. км.