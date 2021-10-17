Президент МСОП: численность хайнаньских гиббонов должна быть увеличена вдвое за 15 лет

ХАЙКОУ /Китай/, 17 октября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань планируют в ближайшие 15 лет в два раза увеличить численность популяции обитающих на острове хайнаньских гиббонов. Об этом заявил президент Международного союза охраны природы (МСОП) Чжан Синьшэн на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

"Защита хайнаньских гиббонов принесла результаты, однако этот процесс все еще находится в критической стадии. Предстоит пройти еще долгий путь в плане защиты и восстановления", - сказал он, добавив, что необходимо следовать намеченной дорожной карте, которая предусматривает увеличение вдвое популяции хайнаньских гиббонов в течение следующих 15 лет. "Хайнаньский гиббон принадлежит не только Хайнаню, но и Китаю, и всему человечеству", - констатировал президент.

Из-за неконтролируемой охоты и масштабной вырубки лесов численность хайнаньских гиббонов к 1980-м годам сократилась с 2 тыс. до семи особей. Чтобы спасти их от полного вымирания, правительство создало особый заповедник. Одновременно власти приступили к реализации программы по восстановлению лесных массивов, которые жизненно необходимы для этих животных. В результате за последние 20 лет было высажено более 100 тыс. деревьев.

Хайнаньские гиббоны, находящиеся под защитой государства, являются самыми древними из сохранившихся видов гиббона в мире. Этот вид проживает только в Китае. Они предпочитают жить в кронах деревьев на высоте около 10 м. Это существенно затрудняет контроль за ними, как и размножение в искусственных условиях. Популяция гиббонов на Хайнане в настоящее время, согласно официальным данным, насчитывает 35 особей, которые живут в пяти семейных группах.

Международный союз охраны природы признал хайнаньского гиббона исчезающим видом. Он возглавляет первую строчку среди 25 других исчезающих видов приматов в мире.